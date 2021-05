"Gemeinsam wieder auf die Beine kommen...." das wollen die Mitglieder der neuen Selbsthilfegruppe „Selbsthilfe COVID19 Witten“. Zwei Mal hat sich dich Gruppe schon online getroffen und für den nächsten Termin jetzt ein erstes Präsenztreffen vereinbart. Es findet statt am 27.05.2021 um 15.30 Uhr in der Selbsthilfe-Kontaktstelle, Dortmunder Straße 13 in Witten.

Weitere Betroffene und Angehörige, die sich über die Folgen einer Corona-Erkrankung austauschen und die neue Gruppe mit aufbauen möchten, sind herzlich eingeladen!

Weitere Infos und Anmeldung:

Selbsthilfe-Kontaktstelle: Telefon: 02302 1559 oder selbsthilfe-witten@paritaet-nrw.org

#CoronaSelbsthilfe #LongCovid