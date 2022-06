Die besten Stimmungs-Tiefs sind die, die sich schnell erledigen: Zunächst hatte es Montagmorgen, 20. Juni, noch so ausgesehen, als müsse die Straße Sonnenschein in Höhe Hausnummer 4 für einige Tage voll gesperrt werden – was wiederum die Umleitung für die Pferdebachstraße um etliche Kilometer bis nach Stockum verlängert hätte.

Am späteren Nachmittag dann große Erleichterung: Die Absackung im Straßenbereich war nicht so schlimm wie befürchtet! Schon am Abend konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Problemanalyse und „Heilung“ am selben Tag

Tiefbauamt, Stadtwerke und ESW hatten untersucht, ob es sich um einen Tagesbruch eine eingebrochene Leitung oder einen Kanalschaden handelte. Dafür gab es eine „Handschachtung“, die den Bereich der Wasserleitung freilegte. Weil dort alles trocken war und auch sonst keine Hohlräume gefunden wurden, fiel die Entscheidung, dass neu und stabil verfüllt werden kann: Händisch wurde der Bereich um die Wasserleitung mit Füllsand verdichtet, dann folgte lagenweise Kalksteinschotter und schließlich 16 Zentimeter Heißasphalt. Um 20 Uhr konnte das voll gesperrte Straßenstück wieder freigegeben werden.

Vermutung zur Ursache der Absackung: Offenbar gab es nach einem früheren Wasserschaden einen Verdichtungsfehler. Nicht schön, aber im Vergleich zu einem Tagesbruch oder einem Kanalschaden ein leicht zu heilendes Problem.