In den vergangenen Tagen hat der DRK Blutspendedienst alles getan, um die angekündigten Blutspendetermine durchzuführen.

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen kann es vorkommen, dass Termine kurzfristig abgesagt werden. Unter www.blutspendedienst-west.de erhalten Interessierte weitere Informationen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter Ruf 0800/1194911 werden montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr alle Fragen beantwortet.

Die Durchführung aller Blutspendetermine erfolgt stets unter Berücksichtigung höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Die nächste Möglichkeit für die Blutspende bietet sich am Donnerstag, 26. März, am evangelischen Gemeindehaus, Meesmannstraße 80, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr.