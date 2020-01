Stromausfall in Ardeytal - die Stadtwerke Witten reagierten umgehend.



In der Nacht zum Dienstag, 21. Januar, fiel im Borbach, Kohlensiepen und Gederbachweg zu einem der Strom aus. Aufgrund eines defekten "10 kV-Kabels" schalteten sich mehrere Stationen in dessen Umkreis aus. Der Vorfall ereignete sich um 4.12 Uhr. Der Entstörungsdienst der Stadtwerke machte sich sofort an die Arbeit: Zunächst schaltete er das Netz um, sodass die ersten Gebiete um 4.38 Uhr und alle weiteren um 4.47 Uhr wieder versorgt werden konnten. Nachdem die fehlerhafte Stelle genauer lokalisiert werden konnte, begannen die Montage-Teams mit den Reparaturarbeiten.