In der Straße Sonnenschein in Witten, Hausnummer 4 kurz vor Gregor-Boecker-Straße, gibt es eine Absackung im Straßenbereich, die in der ohnehin schmalen Straße eine Vollsperrung erfordert. Ab sofort.

Tiefbauamt und Stadtwerke untersuchen, ob es sich um einen Tagesbruch oder eine eingebrochene Leitung handelt. So oder so in der Hoffnung, den Bereich bis Ende der Woche wiederherstellen und für den Verkehr wieder freigeben zu können.

Bis dahin ist die Vollsperrung ein echter Stimmungskiller für viele, denn der Sonnenschein ist eigentlich eine Umleitungsstrecke für die Baustelle Pferdebachstraße: Stadtauswärts fuhren Verkehrsteilnehmer über Crengeldanzstraße, Sandstraße, Almstraße, Sonnenschein, Gregor-Boecker-Straße und Leostraße auf die Pferdebachstraße.

Umleitung ist Umweg

Die neue amtliche Umleitung zur bisherigen Umleitung ist jetzt ein satter Umweg: über Almstraße und (geradeaus) Sonnenschein über die Hörder Straße bis nach Stockum und dort auf die Pferdebachstraße. Auch die Busse müssen diesen Weg nehmen, die VER ist informiert.

Besonders umständlich wird es durch die Vollsperrung für die Anwohner des Ledderken: Er ist im Zusammenhang mit der Pferdebach-Baustelle eine Einbahnstraße stadteinwärts, seine Anwohner fuhren „von unten“ (also: Sonnenschein) in ihre Straße ein. Jetzt führt auch für sie der Heimweg zeitweise über den enormen Umweg.