Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe tatsächlich ein bisschen den Überblick darüber verloren, was wann und wie genau unter welchen Bedingungen seit Montag im Lockdown nun gelockert wird. Buchhandlungen zum Beispiel haben wieder geöffnet, natürlich nur unter Einhaltung der Abstands- und Maskenregel - dabei gilt: ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche (bis zu einer Gesamtfläche von 800 Quadratmetern). In vielen anderen Branchen gilt: zuerst telefonisch anmelden. Auch ins Museum etwa darf man mit Anmeldung. In manchen Bereichen muss auch ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden. Aber all das gilt nur, wenn der Inzidenzwert nicht wieder die 100 knackt. Und unter 50 sollen weitere Lockerungen folgen, aber auch nur, wenn an drei Tagen in Folge dieser Wert erreicht wurde... Für alle, denen es ähnlich geht wie mir: Unsere Kollegin Mariam Dabitsch hat die wichtigsten Regelungen hier einmal zusammengefasst:

