Wie Sie Ihr Haus beleuchten, wenn der Strom ausfällt

Haben Sie jemals eine Nacht in Ihrer Stadt verbracht, in der ALLE Lichter aus waren? Ich schon! Irgendwie unheimlich, nicht wahr?

Eine Nacht im Dunkeln kann ganz lustig sein - ein Abenteuer. Aber mehrere Nächte oder länger können sehr schwierig sein, besonders wenn Sie Kinder haben, die durch die Dunkelheit tagelang verängstigt sein könnten.

Wir haben vor kurzem eine Bestandsaufnahme unserer Beleuchtungsvorbereitung gemacht - so gut geht es uns nicht. Wir stellten fest, dass wir zwar ein paar Taschenlampen hatten, aber nicht annähernd genug Batterien, falls der Stromausfall mehr als drei Tage bis eine Woche andauern würde.

Aber was noch wichtiger ist, unsere Taschenlampen sind alt und die Lichter sind sehr schwach. Keine große Hilfe auf lange Sicht. Zeit für ein paar neue Taschenlampen!

Es gibt auch kombinierte solarbetriebene AM/FM/NOAA-Wetterradios, die eine Taschenlampe und ein USB-Handy-Ladegerät enthalten.

KOPFLAMPE: Diese sind großartig, wenn Sie beide Hände frei haben müssen. Sie haben sich von den Tagen, an denen sie schwer, unhandlich und heiß waren, weit entfernt. Die heute erhältlichen LED-Stirnlampen sind klein und hell. Ich bewahre einige von ihnen an strategischen und praktischen Orten auf, wenn ich am Auto arbeite oder ein Projekt durchführe, bei dem mehr Licht auf das Objekt gut ist, man aber zwei Hände dafür braucht.

NOTKERZEN: Die beste Art von Kerzen, die man aufbewahren kann, sind die, die in einem Behälter, meist aus Glas, kommen. Sie sind sicherer und brennen länger mit weniger Unordnung. Die Essentials-Kerze verbrennt flüssiges Paraffin (Wachs), ist rauch- und geruchlos und brennt 115 Stunden lang. Das Wachs ist in der Flasche enthalten, so dass kein geschmolzenes Wachs verschüttet werden kann.

Für ausreichend Licht zum Lesen zünden Sie mehrere dieser Kerzen an. Kerzen sind preiswert ($5,00 - $10,00) und sind nicht so gefährlich wie Wachskerzen, die sich nicht in einem Behälter befinden. Achten Sie darauf, dass sie vor Zugluft geschützt sind und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen stehen. Ein kurzer Luftzug kann die Flamme auf jeden brennbaren Gegenstand überspringen lassen.

Kerzen können auch aus Speiseöl hergestellt werden. Nehmen Sie ein Stück Schnur, legen Sie ein Ende in Speiseöl in eine Schüssel und lassen Sie das andere Ende über den Rand hängen. Zünden Sie das trockene Ende an. Verwenden Sie 7 bis 8 Schnüre für mehr Licht. Diese sind sehr rauchig und sollten nur verwendet werden, wenn nichts anderes zur Verfügung steht.

KEROSEN-LATERNE: Die Coleman Ein-Mantel-Kerosin-Laterne ist eine langlebige Campinglaterne mit einem Mantel und bis zu 700 Lumen hochintensivem Licht und hält bis zu 8,5 Stunden auf hoher Stufe mit 2 Pints Kerosin. Sie können die Laterne mit einem Streichholz anzünden und mit dem verstellbaren Dimmerknopf die gewünschte Helligkeitsstufe einstellen.

Ein Bügelgriff erleichtert das Tragen oder Aufhängen der Laterne, und der Kraftstofftank sorgt für einen festen Stand, wenn die Laterne auf einen Tisch oder eine andere Oberfläche gestellt wird.

Es gibt verschiedene Versionen von Coleman-Laternen sowie andere Marken auf Amazon. (Affiliate-Link)

ÖLLAMPEN: Altmodische, normale Öllampen sind eine bewährte Option. Eine Öllampe brennt zwischen 60 und 120 Stunden und ermöglicht es Ihrer Familie, Spiele zu spielen oder zu lesen. Lampenöl ist immer sicher, wenn es in Innenräumen verbrannt wird, ohne dass es nach außen entweicht. Sie sollten immer die spezielle Art von Brennstoff verwenden, die für Ihre Lampe empfohlen wird.

(Erfahren Sie, wie Sie eine Öllampe am besten befüllen und verwenden - Schritt für Schritt und ganz einfach).

PROPAN-LATERNE: Die Coleman PerfectFlow Laterne ist eine zuverlässige Außenbeleuchtung in dunklen Nächten, wenn es keinen Strom gibt. Es gibt verschiedene Versionen der Laterne auf Amazon. Diese Version hat 810 Lumen und eine 7-stündige Laufzeit auf High mit nur einer Tankfüllung. Die beiden Mäntel können mit Streichhölzern angezündet werden und die Beleuchtung ist vollständig einstellbar von niedrig bis hoch mit einer klaren, hochtemperaturbeständigen Kugel, einem Hitzeschild und einem einzigartigen Fuß.

LIQUID-FUEL-KERZEN: Diese sind den Öllampen aus biblischen Zeiten ähnlich. Mit Lampenöl brennen sie zwischen sechzig und hundert Stunden. Allerdings gibt es nur eine kleine, einzelne Flamme, also rechnen Sie nicht damit, dass sie einen Raum erhellen. Sie geben ungefähr so viel Licht ab wie eine Tischkerze. Sie wären eine gute Wahl für ein Nachtlicht, da sie so lange brennen. Achten Sie nur darauf, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.

SOLARLICHTEN: Goal Zero hat mehrere Solarleuchten, die umweltfreundlich sind und durch Sonnenenergie aufgeladen werden. Die meisten Goal Zero Produkte können Ihr Handy, Ihre Kamera, Ihr GPS und andere Geräte aufladen. Beleuchten Sie Ihren Campingplatz oder verwenden Sie sie für das Ambiente bei Outdoor-Partys.

LIGHT STICKS (chemisch): Lightsticks werden mit Notbeleuchtungssituationen in Verbindung gebracht. Sie wurden zum ersten Mal bei nächtlichen Veranstaltungen im Freien, wie zum Beispiel am 4. Juli, gesehen. Sie geben einen schönen grünen Schein ab, sind aber kein helles Licht. Sie können an verschiedenen Orten im Haus aufbewahrt werden, um in einem Notfall andere Lichtquellen zu finden. Sie sind großartig für die Lagerung, da sie wenig kosten und keinen anderen Brennstoff benötigen. Der einzige Nachteil ist, dass man sie nur einmal benutzen kann. Man schüttelt sie, um sie anzuzünden, sie brennen 8-12 Stunden, und dann sind sie fertig. Kinder lieben sie!

LED-Lichterketten: Dies sind gewöhnliche Weihnachtslichter, aber solange sie LEDs sind, sind sie extrem praktisch, wenn Sie zufällig irgendeine Art von Generator haben. Sie sind besonders gut, wenn Sie einen Solargenerator haben, weil sie sehr energieeffizient sind und nur 4,8 Watt pro Strang verbrauchen. Hängen Sie mehrere dieser 100 Fuß langen Stränge aneinander und Sie haben den ganzen Raum beleuchtet. Die Kinder werden denken, es ist Weihnachten!

SOLAR-GARTENLICHTER: Ja, das stimmt - holen Sie Ihre solarbetriebenen Gartenlichter ins Haus, um sie als Nachtlichter zu verwenden. Die hell-weißen LED-Lichter sind heller als die bernsteinfarbenen Lichter. Obwohl keine der beiden Lampen hell genug ist, um einen ganzen Raum zu beleuchten, leisten die hell-weißen Lichter einen ziemlich guten Job, um einen kleinen Bereich zu beleuchten. Ihr Wert liegt in ihrer erneuerbaren Lichtquelle - keine Batterien, kein Öl, kein gefährlicher Brennstoff. Stellen Sie sie tagsüber einfach nach draußen oder an ein sonniges Fenster, um das Licht aufzusaugen.