Bisher haben wir Zumba nur als Online-Angebot und in der Sporthalle angeboten. Nun kommt ein neues Angebot in der Schwimmhalle hinzu.



Zumba im Wasser? Wie cool ist das denn?



Das ist einmalig in Witten und Umgebung!



Das Angebot richtet sich an alle Vereinsmitglieder der DJK TuS Ruhrtal e. V. Witten.

Schnuppern erwünscht ;-) - Interessierte können kostenlos und unverbindlich einmal mitmachen.

Auch Aroha startet Dienstag wieder im Ruhrgymnasium.

Wir bieten aber noch mehr: Wassergymnastik, Rehasport im Wasser, Lungensport, Frauengymnastik, Kendo, Handball, Fußball, Faustball, Trendsport für Kinder verschiedener Altersklassen und noch vieles mehr für Jung und alt.

Bei uns ist der Einstieg in den Rehasport auch im Wasser sofort möglich. Es gibt viele freie Plätze, da wir neue Zeiten hinzubekommen haben.

Reha-Sport ist für Versicherte kostenlos, wenn die Krankenkasse die ärztliche Verordnung genehmigt hat.

Wir bieten Reha-Sport für orthopädische und pulmologische (Lungensport) Probleme an. Auch Corona-Genesene mit Langzeitfolgen trainieren beim Lungensport.

Die Zahl der aktiven Reha-Sportler ist stark gesunken:

-die meisten Verordnungen wurden beim Online-Training abgearbeitet und nicht erneuert

-viele sind abgelaufen

-die Ärzte haben während des Lock-Downs keine Verordnungen ausgestellt

-Teilnehmer möchten noch nicht am Reha-Sport teilnehmen

-Arbeitszeiten haben sich geändert …

Die Gründe sind vielfältig und es gibt genug freie Plätze für neue Interessenten.

Für Risikopatienten, Mütter mit Kindern und Teilnehmer, die noch nicht

in Gruppen trainieren wollen, bleiben einige Online-Trainingstermine vor

dem PC erhalten.

Online heißt: Der Trainer startet den Kurs bei sich zuhause vor dem PC. Kamera und Micro sind eingeschaltet. Die Teilnehmer sind zuhause vor ihrem PC und können den Trainer hören und sehen.

Bitte vor dem PC für ausreichend Platz sorgen, alle Stolperfallen beseitigen und Handtuch und Getränk bereithalten. Dann kann es losgehen ;-).

Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Angebot ist ein PC, Tablet oder Smartphon mit Internet.

Sport ist in den Hallen nur unter strengen Hygienevorschriften möglich. So erscheinen wir schon umgezogen, mit Abstand und Maske zum Sport, desinfizieren unsere Hände, tragen uns in die Corona-Liste ein, tauschen die Schuhe und legen die Maske nur für die Sporteinheit ab.

Die Umkleiden und Duschen der Sporthallen dürfen nicht genutzt werden.

Informationen zu allen Angeboten des Vereins gibt es bei

Monika Kramer

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

oder 02302 800677