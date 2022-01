Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind in den vergangenen 24 Stunden 1.095 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist damit auf 29.803 gestiegen (Stand Freitag, 28. Januar).



Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 962,2.

Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage lauten in den kreisangehörigen Städten wie folgt: Breckerfeld 55, Ennepetal 391, Gevelsberg 282, Hattingen 582, Herdecke 200, Schwelm 350, Sprockhövel 253, Wetter 206, Witten 809.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 2 auf 428 gestiegen. Verstorben sind ein 80-jähriger Mann aus Hattingen und ein 58-jähriger Mann aus Schwelm. Die Gesamtzahl aller Todesfälle seit Pandemiebeginn setzt sich wie folgt zusammen: Breckerfeld (11), Ennepetal (28), Gevelsberg (30), Hattingen (81), Herdecke (43), Schwelm (53), Sprockhövel (24), Wetter (16) und Witten (142).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 76 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 4 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 1 beatmet.

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 4,38 (Vortag 4,07). Landesweit sind 8,20 Prozent (Vortag 8,33) aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Betroffene Einrichtungen



Die steigenden Inzidenzen machen sich in den Kindertageseinrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis deutlich bemerkbar. Aktuell sind 88 Einrichtungen von Corona-Fällen betroffen, in 61 ist es zu Ausbruchsgeschehen gekommen.

Im Emmy-Kruppke-Seniorenzentrum in Hattingen gibt es derzeit 26 bestätigte Corona-Fälle. Betroffen sind 7 Personen aus der Belegschaft und 19 Bewohner. Für den hauptsächlich betroffenen Wohnbereich 2 besteht zunächst bis Mittwoch, 2. Februar, ein Besuchsverbot.

Die folgenden Einrichtungen sind von mindestens 2 bestätigten Corona-Fällen betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen.

Pflegeheime / Service-Wohnen / Tagespflege



Ennepetal

Haus Loher Straße

Hattingen

Emmy-Kruppke-Seniorenzentrum

Altenzentrum Heidehof

Haus der Diakonie

Schwelm

St. Marien Quartier

Witten

Awo Altenzentrum Witten Egge

Awo Seniorenzentrum Witten Annen

Eingliederungshilfe

Wetter

Haus Bethesda

Gert-Osthaus-Wohnanlage

Witten

Werkstatt der Lebenshilfe Dortmunder Straße

Krankenhäuser

Hattingen

Evangelisches Krankenhaus

St. Elisabeth Krankenhaus Niederwenigern (Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel)

Witten

Evangelisches Krankenhaus

Wetter

Orthopädische Klinik Volmarstein

Sonstige Einrichtungen



Ennepetal

Mutter-Kind-Einrichtung Loher Nocken

Gevelsberg

Demenz-WG im Hans-Grünewald-Haus

Wetter

Holas Beatmungs-WG Friedrich-Ebert-Straße



Kommunales Impfangebot



Am Donnerstag hat das Impfteam insgesamt 262 Impfungen verabreicht. Aufteilung: 52 Erstimpfungen, 26 Zweitimpfungen, 184 Auffrischungsimpfungen. 35 Impflinge waren zwischen 12 und 18 Jahre alt.

149 Impfungen entfallen auf die stationäre Impfstelle in Ennepetal (30 / 14 / 105).

An der stationären Impfstelle in Hattingen wurden 71 Personen geimpft (9 / 5 / 57).

Ein mobiles Team hat weitere 42 Menschen geimpft (13 / 7 / 22).

Weitere Informationen rund um das mobile und stationäre Impfangebot finden Sie, liebe Leser, auf der Homepage des Kreises.