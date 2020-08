Am 4. September findet die zweite Radtour dieser Art statt. Unterwegs gibt es an mehreren Haltepunkten Informationen, beispielsweise zur Verkehrswende und zum Klimaschutz, zu Stolpersteinen oder zur Schulpolitik. Ratsmitglieder und Kandidat*Innen für die Kommunalwahl stellen ortsbezogen ihre Ziele vor. Diesmal radeln Grüne von der Stadtmitte über Heven nach Herbede und zurück.

Sie werben für sicheren Radverkehr und fordern eine zeitnahe Umsetzung des Fahrradverkehrskonzepts, insbesondere der dort beschriebenen „Sofortmaßnahmen“, die den Radverkehr an besonderen Gefahrenpunkten wie der Ruhrkeuzung an der Ruhrstraße sicherer machen sollen. Witten hat vor zwei beim letzten Fahrradklimatest, einer bundesweiten Umfrage von ADFC mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriuns, ein Vier minus erhalten. Der nächste Test findet Online ab September statt. mitmachen erwünscht.

Grüne nutzen für ihre Erkundungtour das umweltfreundlichste Verkehrsmittel und wollen gemeinsam Spaß beim Radfahren haben. Ein bisschen Musik begleitet und beschwingt dabei. Die Tour dauert etwa zwei Stunden.

Es handelt sich nicht um eine Demonstration, sondern um eine Radtour. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Rechtlich wird sie durch den §27 StVO abgesichert. Mehr als 15 Radler dürfen zu zweit nebeneinander und in einem geschlossenen Konvoi fahren.

Wann: Am 4.9. starten die Grünen eine Radtour.

Wo: Treffpunkt ist um 17.00 Uhr am Rathausplatz