Telgte ist ein schöner kleiner Ort im Münsterland es gibt allerlei zu sehen. Anfang der 60er waren war ich des Öfteren hier, da ich nicht weit entfernt bei der Bundeswehr stationiert war.

Die idyllische Lage Telgtes an der Ems, die historische Altstadt gehört zu den schönsten in Westfalen.und das vielfältige gastronomische Angebot machen die Stadt, neben der Bedeutung als Wallfahrtsort, zu einem beliebten Ausflugsziel. Sehenswert ist das Krippenmuseum, welches

Der König Melchior Krippenmuseum

integriert ist im Museum für religiöse Kunst. Erwähnenswert ist auch die denkmalgeschützte Sommerlinde, sie ist einer der ältesten Bäume Deutschland ca. 750 Jahre alt.

Linde 750 alt unter dieser steht zur Erinnerung an den Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen (1650-1678) dieses Denkmal

Es hat sich längst herumgesprochen: Das für das Münsterland typische Verkehrsmittel ist das Fahrrad.

Kein Wunder, das dichte Radwegenetz ist wie geschaffen für die Freunde des Drahtesels.

Telgte bildet die Schnittstelle gleich mehrerer ausgezeichneter Fahrradrouten.

Der Ems Radweg, die 100 Schlösser Route, die Friedensroute und der Europaradweg R1. Diese Routen führen alle unmittelbar durch Telgte.