Vom Feriendomizil in Kühlungsborn sind wir zu einem Tagesausflug nach der Hanse-und Universitätsstadt Rostock aufgebrochen.

In der Nähe vom Rathaus am Neuen Markt, hatten wir Glück auf Anhieb einen Parkplatz zu finden.

hochgeladen von Horst Schwarz

Geprägt wird Rostock durch seine Lage am Meer, seinen Hafen sowie der Universität, die 1419 gegründet wurde. Die Stadt, Stadtrechte wurde ihr 1218 verliehen, kann auf eine über 800jährige Geschichte zurückblicken. 1283 wurde sie Mitglied der Hanse.

hochgeladen von Horst Schwarz

Unsere erste Stadtion der Neue Markt. Dieser wird geprägt durch das historische Rathaus, entstanden im 13. Jahrhundert. Es ist der älteste erhaltene Profanbau der Stadt und gilt, wie auch das Lübecker und Stralsunder Rathaus, als einer der bedeutendsten Profanbauten der Backsteingotik im Ostseeraum.

Die Fassade des mittelalterlichen Rathauses wird heute durch barocke Vor- und Umbauten zu großen Teilen verdeckt . Aber nicht nur das historische Rathaus ist zu bewundern, auch prachtvolle Bürgerhäuser und die Marienkirche säumen den Platz. Der Möwenbrunnen, der den Platz schmückt, wurde im Jahre 2001 durch den Künstler Waldemar Otto gestaltet.

hochgeladen von Horst Schwarz

Von dort geht es entlang der Kröpeliner Straße, die Einkaufmeile von Rostock. Mit Abstechern zur St. Marienkirche geht es weiter zum Universitätsplatz. Hier steht das Hauptgebäude im Stil der mecklenburgischen Terrakotta-Renaissance.

Die Rostocker Universität wurde 1419 gegründet und ist die ältesten Universität Nordeuropas.

Am Portal sind die Figuren der alten Fakultäten Medizin, Jura, Philosophie und Theologie zu sehen.

Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Brunnen der Lebensfreude, das Blücher Denkmal, das Fünfgiebelhaus und das ehemalige großherzogliche Palais.

hochgeladen von Horst Schwarz

Obwohl der direkt neben dem Uni-Gebäude gelegene Eingang zum Klosterhof nur wenige Schritte von der Fußgängerzone entfernt ist, taucht man in eine vergangene Zeit ein. Hier sollte man sich unbedingt in Ruhe umschauen und sich vielleicht auch einfach mal hinsetzen und eine Pause einlegen. Direkt neben der Universität ist das ehemalige Zisterzienser Nonnenkloster Zum Heiligen Kreuz. Es beheimatet heute das Kulturhistorische Museum der Stadt Rostock.

hochgeladen von Horst Schwarz

Weiter geht es zum Kröpeliner Tor, eins der noch vorhandenen Stadttore. Heute ist dort das stadtgeschichtliche Begegnungszentrum mit einer Ausstellung zur Stadtbefestigung untergebracht. Nach einer Stärkung machen wir uns auf den Rückweg und machen noch einen Abstecher zum Kerkhoffhaus ein Giebelhaus mit wunderschönen Terrakotta und zum Steintor. Von den ehemals mehr als 20 Stadttoren sind heute noch 4 erhalten. Das Kuhtor und das Mönchentor haben wir nur aus dem Auto heraus bewundert.