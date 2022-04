Am zweiten April-Wochenende zog es Ultraläufer Andreas Giersberg von FunVorRun Witten nach Baden-Württemberg in die kleine Gemeinde Ubstadt-Weiher, Austragungsort der deutschen Meisterschaft im 100 km-Lauf. Nach 70 km war Schluß.

Der Ultraläufer startete dort im offenen Rennen auf einer 5 km Runde um den Hardtsee. „Mein Plan war, die ersten 50km im moderaten Tempo zu laufen“, so Andreas Giersberg. Ab dem Start lief es für ihn in den ersten Runden sehr gut, oder besser: zu gut. Durch das für eine Deutsche Meisterschaft typisch schnelle Feld ließ er sich mitziehen und legte die ersten Runden in entsprechenden Zeiten zurück. Bei Kilometer 44 stellten sich jedoch erste Probleme im Oberschenkel ein.

Nach einer längeren Pause am sehr gut ausgestatteten Verpflegungsstand ging es gestärkt weiter, bis sich bei Kilometer 60 die Oberschenkel verkrampften und ihn zu kurzen Gehpausen zwangen. „Das erneute Anlaufen zermürbte meine Beine und meine Motivation immer mehr. Nach knapp 8 Stunden und 14 Runden sagte ich mir bei Kilometer 70: ‚der Weg zum Auto ist kürzer als zum Finish‘ und habe das Rennen schweren Herzens beendet.“ Man muss wissen, wann es genug ist – der Punkt war bei Andreas Giersberg bei diesem Lauf erreicht. dx