Fit in den Ferien

Nach dem Erfolg im Vorjahr gibt’s auch in diesen Sommerferien wieder „Sport im Park“. In Kooperation mit dem Stadt-Sport-Verband Witten e.V. bieten zehn Wittener Sportvereine und ein Hagener Sportverein kostenlose Schnupperangebote im Freien an.

Zwischen Montag, 27. Juni, und Dienstag, 9. August, findet an jedem Tag mindestens ein Angebot statt. Wählen können Interessenten unter 13 Sportarten: Badminton, Athletik und Lauftechnik, Tennis, Nordic-Walking, Cadencia Capoeira, Pétanque (Boule), Selbstverteidigung für Kids, Drachenbootfahren, Fernöstlich in den Morgen, Volleyball, Disc-Golf, Fitness/Fatburn-Fit-Mix sowie Bogenschießen.

„Wir wollen alle Leute mitnehmen“, sagt Agnetha Peters, Geschäftsführerin Stadt-Sport-Verband. Eine Anmeldung ist bei keiner der Veranstaltungen notwendig. Man sollte lediglich bereits in bequemer Sportkleidung kommen, denn da alle Veranstaltungen in Parks oder auf anderen öffentlichen Plätzen stattfinden, gibt es keine Umkleidekabinen.

Alle Infos, wann welche Angebote stattfinden, findet man im Internet unter der Adresse www.ssvwitten.de

Folgende Vereine sind mit Angeboten vertreten:

- TuS Bommern

- PV Triathlon TG Witten

- Turngemeinde Witten

- Capoeira Hagen

-1. Petanque-Boule-Club

- Sport-Union Annen

- Kanu-Freunde Witten

- DJK TuS Ruhrtal

- DJK Blau-Weiß Annen

- TuRa Rüdinghausen

- TuS Stockum