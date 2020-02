FunVorRun Witten startet Anfängerlaufkurs mit 40 Teilnehmern

Voll wurde es im Foyer vom Sportzentrum TuS Bommern, als die FunVorRun-Mentoren Brigitte Meinshausen und Thomas Hoeper rund 40 Lauf-Anfänger und einige Stammläufer zum ersten Laufkurs begrüssten.

Weg und Ziel liegen klar vor den Augen: „Wir fangen an mit fünfmal eine Minute laufen und drei Minuten Gehpause. Im wahrsten Sinne des Wortes bekommen die Teilnehmer ‚schrittchenweise‘ Laufgefühl und Kondition“, versprechen die beiden erfahrenen Mentoren der Laufgruppe ‚FunVorRun Witten‘.

"Ist die halbe Stunde geschafft, peilt das Wohlfühltraining das nächste Ziel an: noch vor den Sommerferien eine komplette Runde um den Kemnader Stausee und am Ende ‚lächelnd ins Ziel‘ laufen.“

Klar ist auch, dass diese Gruppe in die Stammgruppe übergeht, wenn die Laufzeit von 45 Minuten erreicht ist. "Dann lernen sich schon mal alle kennen und schätzen, damit alle nach der ersten Seerunde weiterhin mit großer Freude zusammen am Hammerteich, auf dem Ruhrradweg vor Bommern und am Kemnader See laufen. Nach der Seeumrundung geht es für alle Zeit weiter", verspricht Mentorin Brigitte Meinshausen.

Eine erste Laufeinheit mit abschließendem Stretching schloss sich an.

Die Gruppe trifft sich montags auf dem Parkplatz Lohmann (Ruhrtal 2) und freitags auf dem Parkplatz Nachtigallstraße - jeweils um 18 Uhr. Ein Einstieg ist auch in der ersten Zeit nach dem Start noch problemlos möglich.