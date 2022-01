Endlich! Nach einer Coronazwangspause veranstaltet die HSG Annen-Rüdinghausen in diesem Jahr wieder das beliebte Handballcamp. Diesmal findet das Camp unter der Woche statt. Vom 20 bis 23.04.2022 können handballbegeisterte Kids täglich von 09.00 bis 15.00 Uhr am Camp teilnehmen. Besonders ist, dass das Camp für alle Kinder kostenfrei durchgeführt werden kann. Die Kosten werden durch das Programm "Extra-Zeit" von der Landesregierung getragen.

Das Camp richtet sich nicht nur an vereineigene Kinder, sondern auch an 7 bis 14-Jährige, die den Handballsport kennenlernen möchten.

Interesse geweckt? Dann schau doch auf der HSG-Homepage vorbei. Dort stehen weitere Informationen zum Camp und eine Anmeldung ist dort ebenfalls bis zum 01.04.2022 möglich.