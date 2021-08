Der SV Bommern 05 sucht Mitspielerinnen für seine Fußballmannschaften. Die U13-Spielerin Lotta Kühl (11, Foto rechts) und ihre Trainerin Aurora Rexhepi (18, Foto im Hintergrund) stellen am Sonntag (22.8.) ab 19:04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio Ennepe Ruhr Mädchenfußball vor, zu hören gibt es die Sendung aber auch online im Podcast. Die Sichtweise auf die eigene Trainerin ändert sich, wenn man selbst die Jugendmannschaft trainiert, erzählt in der Sendung Rexhepi. Sie selbst spielt in der U18-Mannschaft und schaut sich Tricks von der ehemalige Bundesligaspielerin Iris Kuhnt aus Breckerfeld ab. Der Trainer Thomas Nockenberg bemängelt, dass viele Spielerinnen durch die Corona-Pause eingerostet sind und Vater Lars Kühl nennt seine Motivation, warum er seine Tochter zum Fußball begleitet.

Es moderiert: Marek Schirmer (Foto links).