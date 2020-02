Wer hat nicht davon geträumt, durch die Wälder und Felder zu joggen – ohne zu schnaufen und ohne Seitenstechen? Wie leicht es auch für absolute Laufeinsteiger mit dem richtigen Training geht, nach drei Monaten bereits eine halbe Stunde zu laufen, zeigen Brigitte Meinshausen und Thomas Höper in einem Anfänger-Laufkurs.

„Wir fangen an mit einer Minute Laufen und drei Minuten Gehpause. Im wahrsten Sinne des Wortes bekommen die Teilnehmer ‚schrittchenweise‘ Laufgefühl und Kondition“, versprechen die beiden erfahrenen Mentoren der Laufgruppe ‚FunVorRun Witten‘. "Ist die halbe Stunde geschafft, peilt das Wohlfühltraining das nächste Ziel an: noch vor den Sommerferien eine komplette Runde um den Kemnader Stausee und am Ende ‚lächelnd ins Ziel‘ laufen.“

Infoveranstaltung: 17.02. um 18 Uhr Sporthalle TuS Bommern

Alles weitere werden die Mentoren am 17.02.2020 um 18 Uhr im Sportzentrum des TuS Bommern, Bommerfelder Ring 113, vorstellen und die erste kleine Einheit anschließend laufen. Das Training findet zukünftig dann montags ab dem Parkplatz Lohmann, Ruhrtal 2 (Nähe Lakebrücke) und freitags ab dem Parkplatz Nachtigallstraße - jeweils um 18 Uhr – statt. Zu Anfang reichen einfache Sportschuhe und Sportbekleidung. Infos unter 0 170 – 629 47 39 und www.FunVorRun-witten.de.