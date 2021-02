Genau vier Wochen nach dem Premierenlauf der Ruhrpott Winter-Challenge über 5 km in der kleinen und 10 km in der großen Serie startete am Samstag der zweite von drei Läufen. In der Mittelstufe erhöhten sich die Distanzen auf 7,5 km bzw. 15 km. 46 FunVorRun-Läufer aus Witten schnürten die Laufschuhe und legten bei guten äußeren Bedingungen insgesamt 457,5 km zurück.

FunVorRun Witten läuft Ruhrpott Winter-Challenge Teil II