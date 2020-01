Silvesterlauf FunVorRun Witten: Hohenstein und Berliner

Ein bewegtes Jahr rundete die neue Laufgruppe "FunVorRun Witten" jetzt mit ihrem ersten Silvesterlauf ab. Mit neuen Trikots - großer Dank geht an den Steuerberater Carsten Bröckelmann und die Gemeinschaftspraxis der Inneren Medizin - stellte sich die Gruppe zum Foto am Bergerdenkmal und nahm das letzte Mal in 2019 die Laufrunde über den Hohenstein unter ihre Füße.

Ihren Lauf schlossen die rund 40 Freizeitsportler gemäß ihrem Motto "Lächelnd ins Ziel" ab - warteten doch Berliner und heißer Punsch am Parkplatz Hammerteich auf die Gruppe.

Ab sofort ist die eigene homepage www.funvorrun-witten.de mit Infos über die Lauftreffs, kleinen Berichten und Infos über geplante Aktivitäten geöffnet.