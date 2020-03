Das erste Mal überhaupt habe ich am letzten Spieltag vor der Corona Pause dem 25 Spieltag der Bundesliga einen 100 Euro Rollergutschein gewonnen.

Dazu lag ich mit meinen Einschätzungen richtig und räumte den Tagessieg mit 18 Punkten ab.

Als Borussia Dortmund Fan freute ich mich sehr, das grade dieses Tipp Ergebnis von mir stimmte: 2:1 für Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Entscheidend war aber das letzte Spiel Mainz 05-Fortuna Düsseldorf 1:1 wofür ich auch 3 Punkte bekam. Das war so Sonntagabend gegen 20 Uhr. Mein Mann freute sich mit mir, er gewann schon 2-mal einen Gutschein, er ist Bayern München Fan.

Am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail das ich gewonnen habe. Ein paar Tage später rief mich Thomas Meissner von Witten aktuell an und wir vereinbarten einen Termin. Freitags überreichte mir der Objektleiter den Rollergutschein, dabei wurde auch ein Foto gemacht.

Den Rollergutschein kann für eine Renovierung gut gebrauchen. Leider hat Roller wegen Corona erstmal bis zum 19.04.2020 geschlossen.

Egal ich bin vernünftig und bleibe erstmal zu Hause.

Übersicht meiner Ergebnisse:

06.03.20 20:00 SC Paderborn 07-1. FC Köln 1:2

07.03.20 13:00 SV Darmstadt 98-VfL Bochum 0:0

07.03.20 15:30 Hertha BSC-Werder Bremen 2:2

07.03.20 15:30 VfL Wolfsburg-RB Leipzig 0:0

07.03.20 15:30 SC Freiburg-1. FC Union Berlin 3:1

07.03.20 15:30 FC Schalke 04-1899 Hoffenheim 1:1

07.03.20 15:30 Bayer 04 Leverkusen-Eintracht Frankfurt 4:0

07.03.20 18:30 Bor. Mönchengladbach-Borussia Dortmund 1:2

08.03.20 15:30 FC Bayern München-FC Augsburg 2:0

08.03.20 18:00 FSV Mainz 05-Fortuna Düsseldorf 1:1