TuS Stockum - BW Huckarde 0:2:

Der TuS Stockum bleibt durch die 0:2 Niederlage gegen BW Huckarde weiter auf den Abstiegsrängen in der Bezirksliga 9. Dabei sah es lange nach einem Unentschieden aus, erst in der 56. Minute konnte Huckarde den Ball im Tor von Keeper Meikel Wagner unterbringen. Stockum gab nicht auf, konnte aber nicht verhindern, dass in der 71. Minute BW Huckarde auf den 0:2 Endstand erhöhte.

Im Anhang finden Sie Fotos zum Spiel.