Im Spiel der Tabellennachbarn BW Huckarde gegen den TuS Stockum konnte der TuS Stockum der Heimmannschaft einen Punkt entführen.

Gleich in der ersten Minute hatte Huckarde eine Cahnce durch Spichal, konnte diese aber nicht nutzen. Dies zog sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Dass man nicht in Rückstand geriet lag auch am Stockumer Torwart Wagner, der durch einige Paraden glänzte.

In der 25. Minute ging Stockum durch einen Treffer von Motiejunas in Führung, musste aber in der 75. Minute doch noch den den Ausgleich zum 1:1 Endstand hinnehmen.

Im Anhang noch ein paar Bilder zum Spiel.