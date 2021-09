Zu den besonderen Lauf- und Spaßveranstaltungen eines Jahres gehört der berühmt-berüchtigte Wittener Zwiebelsackträgerstaffellauf. Mit neun von fünfzehn Staffeln stellte FunVorRun (FunVorRun Witten Zwiebellauf) in diesem Jahr mehr als die Hälfte der teilnehmenden Teams.

Witten feiert die Zwiebelkirmes bereits seit 597 Jahren und auch der Zwiebellauf kann auf stolze 42 Veranstaltungen verweisen. Das Besondere: in einer Staffel von vier Läuferinnen, Läufern oder als Mixed gilt es - in Erinnerung an die historischen Zwiebelmärkte - einen Zwiebelsack über vier Runden á rund 400 m zu tragen. Je nach Startklasse wiegen die Zwiebelsäcke zwischen 5 kg und 12 kg. Die Resonanz in der munteren Laufgruppe "FunVorRun Witten" war wieder groß: Allein zehn Starter aus der Anfänger-Laufgruppe verspürten Abenteuerlust und meldeten sich für diesen etwas anderen Lauf und viele FvR-ler feuerten ihre Staffeln als Zuschauer an.

Alle Teams traten am Freitag, 03.09.21, um 19 Uhr und um 19:30 Uhr an der Schillerstraße unter Staffelnamen wie "Die starken Männer ohne Wikie", "Startup 2021", "Simply the best" und "Oldies but goldies" an. Zeiten und Platzierungen waren für FunVorRun zweitrangig, es zählte das Lauferlebnis und der riesige Applaus beim Zieleinlauf. Jede Staffel holte ihren Schlußläufer rund 50 m vor dem Ziel ab und begleitete ihn ins Ziel. Gleiches beim Schlußläufer der letzten Staffel, die noch auf dem Rundkurs war - mit dem kleinen Unterschied, dass dann alle FunVorRun-ler die letzte Staffel ins Ziel eskotierten.

Mit einem kleinen Umtrunk auf der nahen Zwiebelkirmes rundeten die Läufer den schönen Abend ab. Fun-Vor-Run eben.