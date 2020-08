Die Ferien sind zuende und wir dürfen wieder in die Schwimm- und Sporthallen. Einige Hallen sind zwar noch nicht freigegeben, aber wir können zumindest mit dem Reha- und Vereinssport beginnen.

Auch Zumba beginnt wieder. Wir wechseln auf den Montag 19.45 Uhr, bleiben zunächst aber noch online. Sobald alle Sportstätten geöffnet sind, wechseln wir zeitgleich in die Sporthalle der Pferdebachschule in Witten.

Online heißt: Der Trainer startet den Kurs bei sich zuhause vor dem PC. Kamera und Micro sind eingeschaltet. Die Teilnehmer sind zuhause vor ihrem PC und können den Trainer hören und sehen.

Bitte vor dem PC für ausreichend Platz sorgen, alle Stolperfallen beseitigen und Handtuch und Getränk bereithalten. Dann kann es losgehen ;-).

Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Angebot ist ein PC, Tablet oder Smartphon mit Internet.

Das Angebot richtet sich an alle Vereinsmitglieder der DJK TuS Ruhrtal e. V. Witten. Am 17.08.20 und am 24.08.20 können Interessierte kostenlos und unverbindlich mitmachen. Die Einwahldaten verschicke ich auf Anfrage.

Schon mal vormerken ;-)!

Sobald wir in die Sporthalle wechseln, findet im Anschluss an Zumba nebenan in der Schwimmhalle Aqua-Zumba statt. Das ist einmalig in Witten!

Wir bieten aber noch mehr: Wassergymnastik, Rehasport im Wasser, Lungensport, Aroha, Frauengymnastik, Kendo, Handball, Fußball, Faustball und noch vieles mehr für Jung und alt.

Informationen zu allen Angeboten des Vereins gibt es bei

Monika Kramer

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

oder 02302 800677