Der „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“ hat dieses Jahr die Tafel Witten im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsaktion mit 2.500 Euro unterstützt.

Dehner-Marktleiterin Annika Westerheide übergab den symbolischen Scheck im Dehner Garten-Center Witten unter den allgemeinen Hygienevorkehrungen an den Vorsitzenden Ulrich Wolf von der Wittener Tafel. Schon das ganze Jahr über konnten sich Kunden der Region an der wohltätigen Aktion beteiligen, wofür Spendendosen im Garten-Center aufgestellt wurden. Die Dehner-Stiftung stockte die eingegangene Summe großzügig auf. Die Spende ist Teil einer Hilfsaktion für die Tafeln und andere soziale Organisationen in ganz Deutschland und Österreich. Nach den erfolgreichen Spendenaktionen der letzten Jahre unterstützt Europas größte Garten-Center-Gruppe in diesem Jahr 20 Tafeln mit insgesamt 50.000 Euro.

Der „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“ ist eine gemeinnützige Stiftung der Dehner-Gruppe, die 2001 von der Inhaberfamilie ins Leben gerufen wurde. Der Zweck der Stiftung ist es, unverschuldet in Not geratenen Menschen schnell, direkt und vor allem unbürokratisch zu helfen. Seit 2011 unterstützt die Stiftung auch lokale Tafeln und andere soziale Einrichtungen.

In Deutschland zählen neben der Tafel Witten derzeit über 950 weitere Organisationen zusammen mit mehr als 2.000 Ausgabestellen zum Dachverband Tafel Deutschland. Rund 60.000 ehrenamtliche Helfer verteilen kostenlos oder gegen einen geringen symbolischen Beitrag Lebensmittel an Bedürftige und soziale Einrichtungen und ermöglichen den Betroffenen eine Vielzahl von existenzunterstützenden Angeboten. Bundesweit werden so regelmäßig bis zu 1,65 Millionen Menschen mit Lebensmittelspenden aller Art versorgt – knapp ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Die Tafeln finanzieren sich grundsätzlich über Spenden.