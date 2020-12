In diesem Jahr ist alles anders! Die alljährlich stattfindende Heilg-Abend-Feier für Einsame in der St. Vinzenz von Paul-Gemeinde in Witten ist abgesagt. Trotzdem soll es aber wieder für bedürftige und einsame Menschen an Heiligabend ein Geschenk vom Ökumenischer Arbeitskreis Witten (ÖAKW) geben.

In der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr am Heiligabend gibt der ÖAKW einen verpackten Imbiss und Weihnachtstüten, die mit Süßigkeiten gefüllt sind, durch ein Fenster des Pfarrsaales der St. Vinzenz von Paul-Gemeinde aus.

Die Aktion soll vor allem einsamen Menschen eine Freude bereiten, dieauf die Heilig-Abend-Feier kommen wollten, aber nun zuhause bleiben müssen. Weiterhin ist vor allem an Menschen aus Notunterkünften und an obdachlose Menschen gedacht. 200 Essen stehen bereit. Die Freiwilligen aus Wittener katholischen und evangelischen Kirchengemeinden des Ökumenischen Arbeitskreises sind derzeit mit den Vorbereitungen befasst.

Spenden bis Sonntag

Wer noch gefüllte Weihnachtstüten spenden möchte, kann diese bis zum vierten Adventsonntag, 20. Dezember, in der St. Vinzenz von Paul-Gemeinde abgeben.