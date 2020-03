Mitarbeiter der Caritas WItten verzichten auf die Centbeträge - das Geld wird summiert und kommt dem Hospiz Witten zugute.

Der Vorschlag kam aus der Mitarbeitervertretung: Jeder Beschäftigte verzichtet bei der monatlichen Gehaltsabrechnung auf die Auszahlung der Centbeträge hinter dem Komma. Die Kleinstbeträge von mindestens 1 und höchstens 99 Cent pro Monat wandern auf ein Sonderkonto.

Am Ende des Jahres soll ein nennenswerter Spendenbetrag für das Wittener Hospiz St. Elisabeth stehen. Das Beste ist: Alle 125 Mitarbeiter der Caritas machen mit und zeigen so ihre Verbundenheit mit dem Hospiz. Gestern gab es den nächsten Scheck. Im Jahr 2019 kamen 758,63 Euro zusammen.

Die beiden Mitarbeitervertreterinnen Christiane Lorenz und Carla Lischeid übergaben den symbolischen Scheck an die Hospizleiterin Nicole Lindenberg. "Wenn jetzt noch weitere Betriebe diesem Beispiel folgen, kann mit kleinem Aufwand Großes bewirkt werden", hofft die Caritas-Mitarbeitervertretung auf weitere Nachahmer.