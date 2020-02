Allerorten löst Corona eine massive Panik aus.

Nicht bei uns. Wir haben das Übel beherzt angepackt und ohne zu zögern fachgerecht entsorgt.

Bereits zum zweiten Mal in Witten war das Team des Bauhaus für eine bessere Umwelt unterwegs. Auch die oben schon erwähnte leere Flasche Corona wurde aus den Grünstreifen aufgehoben und entsorgt. Und nicht nur diese Flasche. Der Spiegel eines LKW, diverse Pappkartons und Plastikteile. Natürlich auch Zigarettenkippen in enormer Anzahl. Zudem überraschend viele Schnapsflaschen in unterschiedlichen Größen. Das gibt Einem schon zu denken so direkt an einer Straße. Sieben engagierte Bürger, eine Stunde und als Ergebnis vier randvolle Müllsäcke an Flugmüll. Ein ganz herzlicher Dank gilt Caro, Ebru, Jasmin, Mark und Steffen. Selten wurde soviel Freude und gute Laune verbreitet. Nur durch das Team war auch dieser zweite WasteWalk ein voller Erfolg und wird ganz sicher wiederholt. Bauhaus, wenn´s sauber werden muss.

Willst auch Du Dich beteiligen? Für dieses Jahr 2020 sind heute schon weitere WasteWalks fest geplant. Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Mach auch Du mit! Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!