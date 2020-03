Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 08.03.2020, konnte der CCF-Witten auf zahlreiche erfolgreich durchgeführte, u.a. auch soziale Aktionen zurückblicken. Insgesamt freuten sich die Mitglieder über eine starke Zunahme der Vereinsaktivitäten und Mitgliederzahlen.

Es wurde die bislang höchste Mitgliederzahl in der Vereinsgeschichte festgestellt.

Die Drachenboot- und Kanusport Abteilung wurde bestätigt!

Nicht zuletzt durch die ersten Erfolge der neuen Abteilung, wurde aus sportlicher Sicht eine erfolgreiche Bilanz für 2019 gezogen. Die noch junge Abteilung wurde mit Beschluss der Jahreshauptversammlung 2019 zur Probe in den Verein integriert und wurde nun einstimmig durch die Mitgliederversammlung dauerhaft bestätigt.

2020 soll die positive Entwicklung weitergeführt werden. So sind zahlreiche Beteiligungen an Wanderkanuveranstaltungen und Drachenbootregatten geplant. Neben dem Drachenboot Mixed Team wird auch erstmalig ein Damenteam bei den Days of Thunder im Juli in Witten teilnehmen.

Aktuell suchen die Kanuten noch weitere aktive Mitglieder und Paten für die Drachenboote, die beim Erhalt des Bestandes und möglichen Neuanschaffungen unterstützen.

Infos zum CCF-Witten:

Canu Camping Freunde Witten e.V.

Kanu-Clubgegründet 1966

DKV Mitglied mit Standort in unmittelbarer Nähe des Kemnader See

Angebote Wanderkanu- und Kajaksport, seit 2018 Drachenbootsport

Kontakt: www.ccf-witten.de

E-Mail: fs@wir4netz.de

Tel: 02302 800266

Infos zur Drachenboot- und Kanusport Gemeinschaft (DBG):

gegründet 2011 unter privater Leitung

Seit 2019 integriert und organisiert im CCF-Witten

Teams: United Dragon Fighters (UDF)

Mixed und Damenteam UDF Girl Power

Kontakt: www.drachenboot-fighters.de/drachenboot/

E-Mail: info@drachenboot-fighters.de

Tel: 02302 800266

Ansprechpartner: Frank Schwabe