Das Wittener Rote Kreuz gratuliert Wilm Ossenberg Franzes zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Landrat Olaf Schade überreichte ihm feierlich die Auszeichnung für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement.

Als Kreisrotkreuzleiter ist er der Chef aller Ehrenamtlichen beim Wittener Roten Kreuz - ein Amt, das er nun seit 40 Jahren innehat. Dazu ist er von „seinen“ Ehrenamtlichen gewählt und alle vier Jahre wiedergewählt worden.

Er war bis 2019 zusätzlich auch als Vorstand für das DRK Witten tätig und führte die Geschäfte der DRK soziale Dienste, Kreisverband Witten gGmbH. Die langjährige Tätigkeit in den vielfältigen Aufgabenfeldern des Roten Kreuzes prägte nicht nur ihn, sondern prägte auch das Rote Kreuz in Witten.

Neben seinem Engagement im Wittener Roten Kreuz war auch das Engagement in weiteren Wittener Vereinen ausschlaggebend für die Auszeichnung.