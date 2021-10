Ein Baum für die Kinder

Der Kinderschutzbund feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Ein Fest gab es aufgrund der Pandemie nicht. Aber einen Baum. Und der steht jetzt am Spielplatz im Lutherpark.

Gemeinsam mit Kindern der Einrichtung pflanzte Bürgermeister Lars König unter dem Motto „Sonnenschutz ist auch ein sehr wichtiger Schutz für Kinder“ eine junge Linde. Bis die tatsächlich Schatten spendet, werden zwar noch ein- bis zwei Generationen ins Land gehen, aber, so Vorstandsmitglied Ricarda Weitz: „Der Baum steht auch als Symbol für Stärke, und wir wollen die Kinderrechte stärken.“ Finanziert wurde die Aktion durch eine private Spende.

Der Kinderschutzbund Witten mit Sitz an der Konrad-Adenauer-Straße 17c setzt sich seit 1981 für die Rechte aller Kinder und Jugendlichen auf ein gewaltfreies Aufwachsen ein. Zu den Angeboten zählen unter anderen eine Hausaufgabenhilfe, die regelmäßig von 20 bis 30 Kindern besucht wird, ein Kleiderladen, Ferienprojekte sowie eine Familienberatung. Bei letzterer steht die Diplom-Sozialpädagogin, Familienberaterin und Traumaberaterin Serap Bachmann Betroffenen zur Seite.

Präsenz wird der Kinderschutzbund bei einer weiteren Aktion ab Freitag, 22. Oktober, zeigen. Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Galerie der Produkte“ stellt der Verein seine Arbeit in einem Schaufenster des ehemaligen Kaufhofs an der Bahnhofstraße vor.