Kaum jemand ist zur Zeit nicht von der Corona-Krise betroffen - manche mehr, manche weniger. Für alle aus Witten, die besonders unter der aktuellen Situation leiden und denen es an Geld für Lebensmittel fehlt, gibt es Hilfe am Gabenbaum.

Für Obdachlose und andere in Not geratene Menschen kann es momentan sehr schwer werden, über die Runden zu kommen. In vielen deutschen Städten entfällt die Hilfe durch Institutionen wie der Tafel, die zum Teil ihre Lokale ganz schließen mussten - in Witten bleibt der Mittagstisch aus, die Lebensmittel sind knapp (wir berichteten).

Deshalb hat die Antifa Witten nach dem Vorbild in Hamburg, wo ein Gabenzaun errichtet wurde, einen Gabenbaum für Bedürftige bestückt. Um den Stamm des großen Baums gegenüber der Wiese am Hauptbahnhof ist ein Seil gespannt, an dem Menschen Spenden in Tüten aufhängen können. "Bitte nimm, was du brauchst, und gib, was du entbehren kannst" heißt es auf Plakaten in Deutsch, Englisch und Arabisch. Wer etwas übrig hat, kann mit einer kleinen Geste so viel Gutes bewirken.

Geben und Nehmen, das ist der Sinn des Gabenbaums.

Nicht nur (haltbare) Lebensmittel werden gebraucht, auch Tierfutter ist gerne gesehen, oder es werden Gegenstände benötigt, die das Leben auf der Straße erleichtern. Kurzum: Jede Spende zählt.