Auf einen dicken Stapel Lesestoff können sich die Kinder aus dem Gripsclub Witten der Awo-EN am Crengeldanz freuen.

„Der SPD-Stadtverband und die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ schenken uns ein Buchpaket im Wert von 550 Euro. Damit bauen wir eine kleine Bibliothek auf, in der die Kinder schmökern können, wenn sie nach Schulschluss in den Gripsclub kommen. Solange der Corona-Lockdown im neuen Jahr anhält, können wir auch einen kleinen Buchverleih für die Kinder anbieten“, erklärt Christopher Muschalla, Leiter des Fachbereiches „Arbeit und Qualifizierung“, der auch Kinder-und Jugendprojekte betreibt.

Gripsclub hilft Kindern

Der Gripsclub am Crengeldanz wird vom Land NRW gefördert mit Mitteln aus dem Programm „Zusammen im Quartier - Kinder stärken - Zukunft sichern“. An drei Tagen pro Woche können hier Kinder, die keinen Platz in der Offenen Ganztagsschule bekommen haben, gemeinsam spielen, bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben und einen Mittagssnack - für das eine oder andere Kind manchmal die erste Mahlzeit am Tag. „Die Kinder, die den Gripsclub aufsuchen, kommen fast alle aus Familien mit einem Migrations- oder Fluchthintergrund, die oftmals mit Problemen wie Arbeitslosigkeit über Sprachdefizite bis zu schlechten Wohnverhältnissen zu kämpfen haben“, wissen Dr. Nadja Büteführ und Axel Echeverria, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Mit der Auswahl des Buchpaketes haben sie die Buchhandlung Lehmkul von Dr. Sabine Wirths-Hohagen am Rathausplatz beauftragt, um mit ihrer Spende gleichzeitig auch den Wittener Handel in der Corona-Krise zu unterstützen.