In Witten gibt es eine Anwärterin auf den Deutschen Engagementpreis! Der Verein Signal of Solidarity e. V., Nouranour, beheimatet an der Ruhrstraße 18, ist nominiert.

Nur noch bis Mittwoch, 20. Oktober, können die Bürger dem Verein ihre Stimme geben.

Nouranour ist nominiert, weil sie versuchen, ganzheitlich Integration in Witten zu ermöglichen. Aus dem Verein: "Wie kann eine ganzheitliche Integration aussehen? Dies versuchen wir mit 'Nouranour - Vielfalt tragen', unserer Kreativ- und Lernwerkstatt. Im Mittelpunkt stehen bei uns Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen sowie deren Kinder. Das Zusammenleben in Deutschland will gestaltet werden. Unser Anliegen ist es, mehr Chancen und Vielfalt durch interkulturelle Mode zu schaffen. Parallele Kinderbetreuung ist für uns selbstverständlich, um Frauen ein wirkliches Ankommen zu ermöglichen.

Gelebte Vielfalt macht das Engagement aller Beteiligten aus. Gelebte Vielfalt ist eine Lösung für ein gesellschaftliches Miteinander. Ein Miteinander, dass auf gegenseitigem Verständnis, Neugier, Offenheit, Respekt und Vertrauen beruht. Ganzheitliche Integration bedeutet für uns ebenso, an den Außengrenzen Europas nicht wegzuschauen. Signal of Solidarity e. V. setzt sich bereits seit fünf Jahren für eine solidarische, offene und vielfältige Gesellschaft ein. Als Engagement aus der Hilfe für Geflüchtete entstanden, hat sich der Verein zunächst hauptsächlich für humanitäre Hilfe engagiert. Daraus sind Projekte entstanden, die weiterhin das Anliegen haben, über die Situation der Menschen, die nach Europa flüchten, zu berichten und aufzuklären. Ziel bleibt es, dass sich die Situation nachhaltig verändert. Integration sollte mit einem sicheren und menschenwürdigen Ankommen in Europa beginnen."

Einfach auf der Homepage abstimmen

Die Nominierung ist ein sehr großer Erfolg des noch jungen Vereins. Auch für Witten ist es ein Erfolg, eine Nominierung in der Stadt zu haben. Für das Projekt abstimmen können Interessierte auf www.deutscher-engagementpreis.de.