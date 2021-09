Die Wittener Sparkassen- und Bürgerstiftung (WSuBS) konzentriert im laufenden „zweiten Coronajahr“ ihren Förderschwerpunkt auf den gesellschaftlich wichtigen und besonders aktuellen Aspekt des sozialen Miteinanders – und zwar mit dem Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit zur Behebung von Coronafolgen.

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist die Corona-Pandemie im inzwischen zweiten Jahr eine ernste Bewährungs- und Belastungsprobe. Dabei wirken sich die ungewollten „Nebenwirkungen“ der Kontaktbeschränkungen besonders bei Kindern und Jugendlichen auf den Alltag, das Verhalten und zu guter Letzt auch auf Entwicklung und Psyche aus. Homeschooling, heruntergefahrene Präsenzangebote von Kitas, Sportvereinen, Musikschulen, Kultureinrichtungen, Pfadfinder- und sonstigen Jugendgruppen – und somit deutlich reduzierte Sozialkontakte während der Lockdowns gehen insbesondere auch an den Kleinen und Kleinsten unserer Gesellschaft nicht spurlos vorbei. Zunehmend wichtig sind daher gesellschaftlich-soziale Angebote, Projekte und Initiativen, die vor Ort dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche gerade auch jetzt in ihrer sozialen Entwicklung begleitet, gefördert und gefordert werden.

5000 Euro für Sozialprojekte

Vor diesem Hintergrund unterstützt die WSuBS die drei förderungswürdigsten Wittener Sozialprojekte mit jeweils 5000 Euro. Daher rufen Vorstand und Kuratorium der WSuBS die Träger, Macher und Akteure von Wittener Projekten erneut auf, sich ab sofort für eine Förderung ihrer Initiative/Aktion durch die WSuBS zu bewerben, und zwar schriftlich auf dem Postweg (Wittener Sparkassen- und Bürgerstiftung, c/o Sparkasse Witten, Ruhrstraße 45, 58452 Witten) oder per E-Mail an info@sparkassen-und-buergerstiftung.de.

Die Bewerbungen sollen das Projekt beziehungsweise die Initiative oder Maßnahme umfassend darstellen – und auch Art und Weise des Nutzens für die Wittener Bevölkerung herausstellen. Kurzum: Die Wittener Sparkassen- und Bürgerstiftung möchte in 2021 Projekte durch finanzielle Förderung unterstützen, die wertvolle Kinder- und Jugendarbeit in Witten / für Witten entwickeln, leisten oder begleiten sowie neue oder bislang ungewohnte Wege für die Entwicklung sozialer Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen eröffnen; Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern/Jugendlichen versuchen zu reduzieren; generationsübergreifend und ohne Schranken ansprechen und interessieren; verschiedene Themen, Aufgaben und Ziele neu mit einander verbinden und so zu gesellschaftlichem Mehrwert führen; Freiräume für gemeinsame Kreativität, sozial-emotionale Entwicklung, Teamfähigkeit und gesellschaftlich verantwortliches Miteinander bieten – und/oder

Begeisterung für die vielfältigen Ausprägungen gemeinsamer gesellschaftlicher Aufgaben und Ziele leben und somit weitergeben.

Bewerbung

Bewerben können sich Gruppen, Vereine, Fördervereine sowie auch die Träger von Sozial-, Erziehungs-, Bildungs-, Sport-, Wohlfahrts- oder auch Kultureinrichtungen. Einzelpersonen, Wirtschaftsunternehmen sowie andere Stiftungen sind von der Förderung ausgeschlossen. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 30. September. Danach wird das Stiftungskuratorium die drei Preisträger auswählen und noch im laufenden Jahr mit jeweils 5000 Euro prämieren.