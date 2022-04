Der Wittener Tischlermeister Wohlert erhält den silbernen Meisterbrief.

Im September 1990 begann Dennis Wohlert direkt nach seiner Mittleren Reife nach Vorstellung und Praktikum unmittelbar seine Ausbildung zum Tischler beim gestandenen Wittener Bau- und Möbeltischlermeister Horst Overhoff.

In diesem Betrieb erlernte Dennis Wohlert in den darauffolgenden Jahren mit Bravour das gesamte Repertoire des traditionellen Tischlerhandwerks von der Pieke auf.

Zielstrebig bewarb sich der Noch-Geselle Anfang 1996 auf einen Vollzeitstudienplatz an der HWK Arnsberg und wurde dort angenommen. Mit gerade mal 24 Jahren bestand er auf Anhieb am 12. März 1997 seine Meisterprüfung.

Nach gut einem Jahr als angestellter Meister übernahm Dennis Wohlert quasi in dritter Generation den Tischlerbetrieb seines ehemaligen Lehrmeisters zu dessen Ruhestandseintritt im April 1998 als selbständiger Inhaber bei gleichzeitiger Eintragung in die Handwerksrolle und inzwischen seit nunmehr fast 25 Jahren.

Besondere Wertstellung legt Tischlermeister Wohlert auf die vollständige Bandbreite einer bewährt traditionellen Tischlerhandwerkskunst, wo sich Nachhaltigkeit mit neuster Technologie verbindet. Kontakt unter tischlerei-wohlert@t-online.de