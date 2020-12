In Anbetracht der aktuellen, bundesweiten Lage und zur Prävention einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus, bleibt das Kundenzentrum Impuls der Stadtwerke Witten, Ruhrstraße 12, ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, geschlossen. Auch die Verwaltung an der Westfalenstraße 18-20 ist bis auf Weiteres für Publikumsverkehr nicht mehr zugänglich.

Kunden können sich im Online Kundencenter unter service.stadtwerke-witten.de informieren und viele ihre Anliegen einfach und bequem von Zuhause aus klären. Fragen an die Stadtwerke Witten können ebenfalls per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-witten.de gesendet werden.

Darüber hinaus sind die Kundenberater weiterhin zu den gängigen Geschäftszeiten telefonisch unter Ruf 9173-600 und per E-Mail an die kundenservice@stadtwerke-witten.de erreichbar. Briefe und Verträge können normal zugestellt oder über den Briefkasten an den jeweiligen Anlaufstellen eingeworfen werden.

Die Notrufnummern sind selbstverständlich weiterhin besetzt. Der Service der Stadtwerke ist bei Störungen wie gewohnt rund um die Uhr unter Ruf 9173-651 (Strom), 9173-652 (Gas), 9173-653 (Wasser), 9173-654 (Wärme) zu erreichen.

Sobald die Anlaufstellen für die Öffentlichkeit wieder geöffnet sind, geben die Stadtwerke Witten dies umgehend bekannt.