Auch oder gerade in Krisenzeiten geht es an den Börsen hoch her. Das durften die Wittener Schülerteams beim diesjährigen Planspiel Börse am eigenen Aktiendepot selbst erfahren. Bulle und Bär schenkten sich nichts.

Die Siegerehrung fand per Videokonferenz im „S-Cube“, dem neuen Show-Room rund ums digitale Banking der Wittener Sparkassenhauptstelle, statt.

„Werdaslististdum“ gewinnt

Den ersten Platz unter allen Wittener Schülerteams belegte das Team „Werdaslististdum“ des Ruhr-Gymnasiums Witten mit einem Depotgesamtwert in Höhe von 56.020,06 Euro.

Das Siegerteam – Hendrik Reiser, Jona van Lengen, Elias Seidenstücker und Sam Dudziak – freute sich über Urkunden und 300 Euro Siegesprämie, die die Sparkasse Witten auslobte. Dazu gab es noch eine Prämie des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe für den 9. Platz auf Verbandsebene über 400 Euro.

Den zweiten Platz in der Depotgesamtwertung erzielte das „TeamButterfinger“ der Hardenstein-Gesamtschule. Die Schüler Nico Neuhaus, Jonas Fischer und Luca Ridder sicherten sich mit ihrem Depotgesamtwert von 50.377,41 Euro den zweiten Platz im Börsenspiel. Sie erhielten von der Sparkasse Witten Urkunden sowie 200 Euro, dicht gefolgt vom „TeamAmericanExpress“ des Berufskollegs Witten mit einem Depotgesamtwert von 50.335,15 Euro. Für diesen dritten Platz gab es für Harun Boz, Rumeysa Yagli, Ceren Sahin und Seyma Hilal Celik ebenfalls Urkunden und ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro.

Die betreuenden Schulen erhielten Geldpreise von der Sparkasse Witten in jeweils gleicher Höhe wie die Siegerteams.

Ab Herbst 2022 startet das Planspiel Börse in die 40. Spielrunde. Mehr Informationen zum Börsenspiel gibt es auf www.planspiel-boerse.de oder bei der Sparkasse Witten unter der Ruf 174-1406.