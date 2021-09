Bereits zum 39. Mal können Wittener Schüler von allgemein- und berufsbildenden Schulen Wittens im europaweiten Börsenlernspiel unter realen Bedingungen - völlig risikolos - Erfahrungen auf dem internationalen Börsenparkett sammeln.

Ziel ist es, das virtuelle Startkapital in Höhe von 50.000 Euro pro Team durch geschickte Anlagestrategien innerhalb der zehnwöchigen Spielzeit zu vermehren.

Nachhaltigkeit mit eigenem Wettbewerb

Zur Auswahl stehen dafür Wertpapiere an verschiedenen Börsen. Weil nachhaltiges Wirtschaften für Unternehmen immer wichtiger wird, gibt es dafür sogar einen eigenen Wettbewerb innerhalb des Börsenspiels. Auf die Siegerteams und deren Schulen warten bundesweite und regionale Preise. Für die erfolgreichsten Wittener Teams und ihre Schulen vergibt die Sparkasse Witten Geldpreise im Gesamtwert von 1200 Euro.

Damit beim spielerischen Investieren keine aktuellen Kurse verpasst werden, gibt es die praktische Planspiel Börse-App: So haben die Jung-Börsianer ihr Depot auch von unterwegs im Blick und können direkt auf Kursschwankungen reagieren. Das Planspiel Börse startet am Montag, 4. Oktober, und endet am 28. Januar 2022.

Anmeldung

Anmelden können sich Schüler von weiterführenden Wittener Schulen im Team von zwei bis maximal vier Personen vom bis spätestens 17. November über ihre betreuenden Lehrer.

Infos gibt es unter www.planspiel-boerse.de oder bei der Sparkasse Witten unter Ruf 1741406.