Das Schaufenster ist ein Hingucker. Oft bleiben Passanten stehen, wenn sie in die Auslage des leeren Ladenlokals blicken, das sich gegenüber dem Ausgang der Stadtgalerie Richtung Wittener Innenstadt befindet.

Dort sind Advents- und Weihnachtsartikel ausgestellt, die in der Werkstatt für behinderte Menschen der evangelischen Stiftung Volmarstein angefertigt wurden. Die Schaufenster-Aktion ist ein weihnachtlicher Farbtupfer in der eher trostlosen Corona-Zeit.

„Als wir aufbauten, haben sich Leute ihre Nase am Schaufenster platt gedrückt“, berichten Heike Jünger und Thomas Sonntag erfreut. Sie leiten in der Volmarsteiner Werkstatt Menschen mit Behinderung an. Lampen aus Aktendeckeln mit Sternchen-Muster, urige Holzwichtel, individuell gestaltete Weihnachtskarten – das alles haben sie in Handarbeit hergestellt.

Übrigens: Das leere Ladenlokal durften die Volmarsteiner nach formloser Anfrage beim Eigentürmer vorübergehend nutzen.