Am Sonntagabend stand in Wennigloh ein Haus in Flammen. Sirenenalarm schreckte die Anwohner der Ortsteile Wennigloh, Müschede und Arnsberg auf.

Der Leitstelle wurde ein Brand in der Müssenbergstraße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss des Einfamilienhauses bereits in Flammen. Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz und mit C-Strahlrohren zuerst von außen, später dann auch im Gebäude gegen das Feuer vor.

Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um hieraus löschen zu können, was aber nicht mehr nötig war. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, wurde noch ein Dachüberstand geöffnet um noch letzte Glutnester abzulöschen. Anschließend wurde das komplette Gebäude mit einem Hochleistungslüfter Rauchfrei gelüftet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Beim Einsatz wurden drei Personen, darunter zwei Feuerwehrangehörige, verletzt und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Nach rund 3,5 Stunden konnten auch die letzten der rund 107 Einsatzkräfte zusammenpacken. Für die Dauer des Einsatzes war die Durchfahrt in Wennigloh für den Verkehr komplett gesperrt.