Am frühen Mittwochabend wurden die beiden Hauptwachen aus Arnsberg und Neheim, sowie die Einheiten Hüsten, Neheim, Arnsberg, Oeventrop, Bruchhausen und Niedereimer zu einem Waldbrand in die Delecker Straße, hinter dem KInderheim Marienfrieden gerufen.

Ein Hochsitz stand bereits in Flammen und drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Aufgrund der aktuellen Trockenheit waren die Einsatzkräfte mit 70 Helfern vor Ort. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Fast zeitgleich zu dem Waldbrand in Hüsten wurden die Feuerwehren aus Arnsberg und Breitenbruch, sowie der Rettungsdienst zu einem Dachstuhlbrand in Arnsberg alarmiert. Hier hatte Efeu an einer Gebäudefassade gebrannt und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon bis zum Dachvorsprung vorgedrungen. Der Besitzer hatte das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch selbst gelöscht. Hierbei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden. Die Einsatzkräfte mussten lediglich ein paar Nachlöscharbeiten vornehmen und die Einsatzstelle kontrollieren. Dieser Einsatz war für die rund 30 Einsatzkräfte nach einer halben Stunde beendet.