Am Mittwochnachmittag, 16. September wurde eine Streifenwagenbesatzung aufeinen Gegenstand auf einer Mauer Zum Schützenhof/Hellefelder Straße

aufmerksam gemacht.

Die Beamten fanden eine etwa 15 x 15 Zentimeter große Plastiktasche, in der ein zusammengeklebter Gegenstand lag, aus welchem Kabel zu einer Fernbedienung führten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sichmöglicherweise um einen Sprengsatz handelte, wurde die Straße weiträumig abgesperrt. Alles musste geräumt werden und die Anwohner aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Das LKA wurde zur Einstufung und Entschärfung hinzugerufen. Gegen 20 Uhr begannen die Arbeiten. Glücklicherweise erfolgte bereits eine halbe Stunde später die Entwarnung. Bei der gefundenen Konstruktion handelte es sich um einen Gegenstand, der wohl für einen technischen Zweck bestimmt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Arnsberg unter Tel. 02932/90200 zu melden.