Wie in jedem Jahr haben die Sangesfreunde Stemel auch diemal wieder einen schönen Kalender zusammengestellt.

Bedingt durch die Gestaltung mit vielen alten und neuen Dorfbildern ist der Kalender, sicher wieder eine Erinnerung an alte und neue Zeiten.Ab Anfang Oktober wird der Kalender von den Vorstandsmitglieder des MGV Sangesfreude Stemel 1931 an den Haustüren in Stemel angeboten.

Natürlich können auch ehemalige Stemeler oder andere Interessierte einen Dorfkalender bei einem Vorstandsmitglied des MGV erwerben.