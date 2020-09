In diesem Jahr feierten die Kommunionjubilare gemeinsam mit den Gottesdienstbesuchern im Hochamt am Sonntag ihre Gold- und Diamantenkommunion.

Aufgrund der derzeitig herrschenden Corona-Pandemie musste die Jubiläumsfeier von der Erstkommunion getrennt begangen werden. Aus vermutlich dem demselben Grund hatten sich, anders als sonst die Jahre, nur jeweils zwei Gold- und Diamantenjubilare in der Sankt Stephanuskirche in Niedereimer eingefunden. Die Heilige Messe wurde von Pastor Matthias Smuda zelebriert, der besonders auf die Jubelkommunikanten einging. Im Anschluss an den Gottesdienst nahm sich Pastor Smuda noch ein wenig Zeit, um mit den Jubilaren einen kleinen persönlichen Rückblick auf ihre vergangene Kommunion vor 50 bzw. 60 Jahren zu halten.