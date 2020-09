Der Ruhrverband beginnt Anfang Oktober 2020 mit umfangreichen Bauarbeiten am Ausgleichsweiherunterhalb der Staumauer der Möhnetalsperre. Dabei wird die Dammkrone um gut 50 Zentimeter erhöht.

Auf der Wasserseite werden Steine andie Gabionen befestigt.

Die Bauarbeiten haben das Ziel, das so genannte "Freibord" des Ausgleichsweihers sicherzustellen, also

den Abstand zwischen Wasserspiegel und der Oberkante des Dammes.

DerRuhrverband hat mit umfangreichen Berechnungen festgestellt, dass das Freibord im Falle eines Hochwassers, wie es statistisch gesehen alle 10.000 Jahre vorkommt, rein rechnerisch etwas geringer wäre als in der aktuell gültigen DIN-Norm für Stauanlagen gefordert. Daher muss gehandelt werden.

Die voraussichtlichen Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Während der Arbeiten bleibt der Weg über den Ausgleichsweiherdamm gesperrt. Fußläufig kann die Dammkrone noch über die Brüningser Straße und die Straße „Zum Weiher“ umgangen werden.Der Ruhrverband warnt ausdrücklich davor, den trockengefallenen Stauraum des entleerten Weihers zu

betreten. Der Untergrund ist nicht tragfähig, es besteht Lebensgefahr.