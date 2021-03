Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, lädt gemeinsam mit seinem Kollegen, Karl-Heinz Brunner, Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, zum digitalen Austausch mit Vertretern der Reisebranche ein.



In der virtuellen Veranstaltung am 12. März um 18 Uhr werden sich die Gespräche darum drehen, wie es weitergehen kann für Reisebüros und Reiseveranstalter. Dazu gehören im wesentlichen auch Informationen zum Insolvenzrecht. "Karl-Heinz Brunner und ich freuen uns auf den konstruktiven Austausch mit den Betroffenen und nehmen daraus gern Erkenntnisse für unsere Arbeit im Deutschen Bundestag mit", so Wiese. Anmeldungen dazu sind noch möglich unter dirk.wiese.wk@bundestag.de