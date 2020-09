Dieses Jahr würdigt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das bürgerschaftliche Engagement mit der Verleihung des Deutschen Engagementpreises.

Nachdem eine Jury Anfang September aus den 383 Bewerbenden die Preisträger*innen in fünf Kategorien ausgewählt hat, stehen alle anderen Einreichungen nun zur Wahl für den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis. Unter diesen ist auch die Jugendcaritas Arnsberg für ihr Ehrenamt im Hospiz St. Raphael nominiert.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese begrüßt diesen Einsatz außerordentlich: „Die freiwillige Arbeit dieser Jugendlichen verdient unseren Dank und unsere besondere Wertschätzung. Deswegen rufe ich alle dazu auf, für das Ehrenamt der Jugendcaritas Arnsberg beim Publikumspreis abzustimmen.“

Die Jugendlichen helfen dabei in selbst organisierten Gruppen im Hospiz Raphael bei der Essenzubereitung, beim Tischdecken, Spülen und Aufräumen. Dazu verbringen sie Zeit mit den Hospiz-Gästen und ihren Angehörigen und bringen so Leben und Hoffnung in den Raum.

Bürger*innen können bis zum 27. Oktober online auf der Website: www.deutscher-engagement-preis.de für den Publikumspreis abstimmen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit mittels einer Unterschriftenliste abzustimmen. Die Preisverleihung wird am 3. Dezember 2020 in Berlin stattfinden.