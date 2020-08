Die Spendenaktion von Walid Siala aus Altenessen und dem Kartalstiftungsverein trägt weiter Früchte: Beinahe 500 € haben Menschen aus der Rhein-Rhur-Region bereits gespendet (HIER SPENDEN). Siala wird bis Montag vor Ort selbst die Spenden in notwendige Güter tauschen (Wasser, Essen, Hygieneartikel und Besen), um damit die Aufräumarbeiten zu unterstützen. Für die Zeit danach ist die Zusammenarbeit mit einer Libanesischen Organisation vor Ort geplant.

Die Spendenaktion läuft also noch. Jeder Euro ist willkommen und kommt direkt an vor Ort.

Spezieller Dank an

- Das Shisha- Haus in Dortmund

- Den 4-Shisha Shop in Duisburg

die sich beide beteiligt haben.